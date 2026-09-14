Se busca nuevo negocio para local emblemático y céntrico de Ourense

En su momento, determinados locales y establecimientos comerciales de la ciudad fueron piezas clave de la idiosincrasia ourensana. Formaban parte de la rutina local y se erigieron como el escenario de los momentos más especiales para muchos vecinos, llegando a mover masas. Hoy, sin embargo, son un gran recuerdo del pasado: su presente está marcado por el vacío y el polvo acumulado tras años, en muchos casos, con las persianas bajadas.

Ahora, buscan a alguien que reviva estos espacios o transforme sus paredes en nuevos modelos de negocio. Muchos de estos locales míticos -donde los ourensanos disfrutaron de comidas, compraron una prenda de ropa especial, vieron sus películas favoritas o vivieron sus primeras citas- engrosan ahora el mercado inmobiliario, a la espera de que algún inversor decida comprarlos o asumir un alquiler.

De los más de 1.000 locales en alquiler y 800 en venta, algunos destacan especialmente por su historia. Estos se ubican, sobre todo, en la zona centro, donde sobreviven los antiguos cines independientes. Algunos están en venta, como el histórico cine Dúplex, cuyo precio asciende a los 850.000 euros. En esta misma almendra central destacan otros bajos comerciales muy golosos: un local en las galerías Viacambre con escaparate a la rúa do Paseo (donde estuvo una sede de telefonía ) se ofrece por 5.200 euros al mes; y un bajo, otrora tienda de ropa, junto a la farmacia de San Lázaro busca inquilino por 3.500 euros mensuales. Otro establecimiento céntrico que está en el mercado es la cafetería Maribor, en la plaza de Concepción Arenal. Los locales más abundantes en esta bolsa inmobiliaria son los restaurantes y bares. El más costoso es la histórica Adega do Emilio, en As Caldas, a la venta por 1,5 millones de euros. A esta lista de espacios emblemáticos se ha sumado otro clásico: Casa Amador, en Cudeiro.

Relacionado El Casco Vello de Ourense necesita 42 millones para resucitar de su estado de ruina

A la venta por 1,5 millones de euros: Adega do Emilio, Avenida de As Caldas

Adega de As Caldas

Abierto en diciembre de 1994, se convirtió rápidamente en una de las referencias gastronómicas de todo Ourense y en símbolo inconfundible del barrio de A Ponte. Por sus mesas y ajardinados espacios pasaron todo tipo de personalidades, incluso Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, que visitó el restaurante en el año 2006. Tras el fallecimiento de su propietario, Emilio Paradela, en el año 2014, pasó a una nueva etapa como Adega de As Caldas.

Ahora, se trata de uno de los locales más valorados de la provincia, encontrándose a la venta por 1,5 millones de euros. El local tiene una zona de cafetería, dos cocinas, dos baños, zona de parrilla con barra, almacén, comedor acristalado, bodega con zona de despacho y vinoteca, dos comedores abiertos y otros dos cerrados, con gran espacio para celebraciones multitudinarias, como bodas.

Además, tiene una amplia terraza con acceso a una zona ajardinada, que precisamente sufrió un incendio el pasado día 3 de septiembre.

A la venta por 2,15 millones de euros: Parking Jardín, Avenida de Zamora

Parking Jardín | La Región

Se trata de un aparcamiento en un enclave determinante de la ciudad, a escasos metros del Jardín del Posío, en pleno centro de la ciudad, con la entrada y salida de Ourense por Marcelo Macías al lado.

Con una superficia de más de 2.700 metros cuadrados se encuentra a la venta por 2,15 millones de euros, siendo el segundo local más caro de toda la ciudad solo superado por otro parking, en este caso en O Couto (rúa Pura y Dora Vázquez), que alcanza los 3.200 metros cuadrados y se encuentra valorado en 3,2 millones de euros, con hasta 160 plazas para vehículos.

En el caso del Parking Jardín, se trata de un espacio construido en el año 1981 que sirve tanto como rotatorio como para abonados, con cien plazas (de las cuales 37 sirven para coche y moto al mismo tiempo) y otras diez plazas condicionadas únicamente para motos.

Estas instalaciones están divididas en dos plantas, tienen dos baños, zona de lavado de vehículos y tienen además una oficina.

Venta por 850.000 euros y alquiler por 2.990 euros al mes: Cine Dúplex, Rúa Sáenz Díez

Cine Dúplex | Miguel Ángel

Ahora sus salas están llenas de polvo, pero hasta hace dos décadas este lugar era uno de los referentes cinematográficos en Ourense.

Se trata del cine independiente de la ciudad que más tiempo resistió, bajando definitivamente su persiana en el año 2007, tras 21 años de actividad, después de años de estrenos y sesiones de madrugada durante el fin de semana en sus dos salas. Estuvo también vinculado a los inicios del Ourense Film Festival, pero se vio abocado al cierre condicionado por la llegada del cine del centro comercial Ponte Vella, con el cual no se podía competir en condiciones iguales. Actualmente, se encuentra disponible en el mercado inmobilario, tanto a la venta, por 850.000 euros, como en alquiler, por 2.990 euros al mes.

El inmueble tiene una superficie total que supera los 400 metros cuadrados y se encuentra en una zona céntrica y transitada, en la rúa Sáenz Díez, junto al centro comercial.

En alquiler por 5.000 euros al mes: Indiana Bill, Rúa Ramón Cabanillas

Indiana Bill | La Región

Se trata de uno de los espacios clásicos donde varias generaciones y miles de niños ourensanos celebraron sus primeros cumpleaños y los de sus amigos y compañeros de clase.

El mítico Indiana Bill cerró sus puertas tras la pandemia, y ahora está en alquiler por 5.000 euros al mes. Cuenta con hasta 750 metros cuadrados, siendo el mayor espacio adaptado para celebraciones de niños de toda la ciudad, estando ubicado, además, en el centro de la ciudad (rúa Ramón Cabanillas) y a pie de calle, junto a las puertas de un colegio con gran cantidad de niños como es Maristas y con otros centros educativos a poca distancia.

Además, el establecimiento tiene espacio para una doble explotación espacio con una cafetería. Ambas partes se encuentran completamente equipadas, como en los tiempos de Indiana Bill, para comenzar a desarrollar la actividad desde el primer momento que se alquile.

Venta por 490.000 euros y alquiler por 1.690 euros al mes: Diverbolos, Rúa Benito Vecetto

Diverbolos | La Región

Otro de los iconos de la ciudad de las celebraciones de cumpleaños, en este caso, en edades más avanzadas. También incluso de las primeras fiestas de muchos ourensanos, debido a su licencia de pub y a su capacidad para abrir hasta las cinco de la mañana.

El local está preparado para continuar su actividad desde el primer momento, siendo su mayor atractivo, indudablemente, su bolera, que cuenta con tres pistas.

Su capacidad total es para 490 personas, teniendo, además de la bolera, otros diferentes espacios como un karaoke, toro mecánico, castillo hinchable o parque de bolas, teniendo capacidad para adaptarse a público de todas las edades.

Tiene también una cafetería que opera prácticamente como restaurante, repartiendo pizzas, bocadillos o hamburguesas.

Además, en su anuncio en el mercado inmobiliario se destaca su capacidad para poder ejercer como discoteca debido a su “insonoridad”.

A la venta por 2 millones de euros: Complejo hostelero O Lecer, O Carballiño

Complejo hostelero O Lecer, O Carballiño.

Este amplio complejo hostelero familiar de O Carballiño sale al mercado por 2 millones de euros. El establecimiento, construido en 2003, dispone de más de 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y bajo cubierta, y ha sido gestionado por la propia familia desde su apertura.

El inmueble combina restaurante, cafetería, pizzería y churrasquería, con una capacidad aproximada de 200 comensales, además de una cocina completamente equipada. La parte destinada a alojamiento suma 17 habitaciones, todas con baño, entre las que figuran varias suites con jacuzzi o bañera de hidromasaje. El complejo cuenta también con sótano, cámaras frigoríficas, bodega climatizada, vestuarios, lavandería y una amplia zona de almacén con posibilidades para otros usos. En el exterior dispone de terraza, aparcamiento privado y parque infantil, entre otros servicios.