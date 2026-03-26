La policía advierte y da estos consejos para evitar de posibles robos durante la Semana Santa

Ventanas bien cerradas, pero sin dar sensación de no estar la vivienda habitada.

Lo más sensisble es el hogar de los ciudadanos que tienen previsto algún viaje durante estos días de Semana Santa. La prevención es clave y, sobre todo, que las casas no parezcan vacías. Para simular que las viviendas siguen habitadas se pueden adoptar estas medidas:

-Apariencia de habitabilidad. No baje las persianas totalmente. Utilice temporizadores en luces o dispositivos inteligentes que se activen de forma aleatoria.

-Cierre con llave. Asegurarse de que todas las puertas estén correctamente cerradas con llave (doble vuelta) incluso si la ausencia es breve. Cerrando solo con un portazo, los ladrones no necesitan mucho tiempo para acceder a nuestra vivienda.

-Prudencia digital. Evitar publicar en redes sociales los planes de viaje o fotos en tiempo real de nuestras vacaciones.

-Objetos de valor. Si guarda objetos de valor en su domicilio, no los deposite en los lugares convencionales, lo que facilita la tarea del ladrón. Si son joyas, fotografíelas, o haga una lista de los números de serie de material informático; esto facilitará su posterior localización en caso de robo.

-Colaboración vecinal. Si, como vecino, sabe que algún piso se encuentra vacio estas fechas, y escucha ruidos o cualquier movimiento o persona sospechosa, no dude en llamar al 091 para que se hagan las comprobaciones necesarias.

En la calle: seguridad en aglomeraciones

Las procesiones y otros eventos multitudinarios celebraciones de Semana Santa suelen congregar a un gran número de personas, lo que puede ser aprovechado por delincuentes para cometer hurtos y robos con violencia. La Policía Nacional recomienda:

-Posición de nuestras pertenencias. Lleve siempre el blso o mochila en la parte delantera, de ser posible cruzado en bandolera. Evite portar objetos de valor en bolsillos exteriores con fácil acceso.

-Carteras y móviles. Evite portar objetos de valor en bolsillos de fácil acceso. Utilice los bolsillos interiores con cremallera u otro cierre seguro.

-Cuidado con las maniobras de distracción. Desconfíe de personas que se acerquen demasiado con excusas poco creíbles o que muestren un interés inusual. Pueden fingir un empujón involuntario para sustraer nuestros efectos

Ante cualquier situación sospechosa o si se es víctima de un hurto: intente recordar rasgos físicos o dirección e huida.

En caso de robo de tarjetas, anúlelas de inmediato, y contacte inmediatamente con la Policía Nacional (091) o con los agentes presentes en la zona.