Borrasca Ingrid: la incompetencia disfrazada de prudencia

La Confederación Española de Transporte de Mercancías acaba de pedir el cese fulminante de Pere Navarro, director general de Tráfico, por el caos que ha sembrado en las carreteras de media España, prohibiendo la circulación de diez mil camiones ante una hipotética situación atmosférica adversa. Un caos que se ha traducido en dejar abandonados en medio de la nada en la mayoría de los casos a miles de camioneros, lejos de los más elementales servicios, y con ellos miles de toneladas de carga que no llegaron a destino, ocasionando severos desabastecimientos en supermercados y otros establecimientos.

Está claro que Navarro, desde su despacho, erigido en padre de la patria y guía y señor de los tutorados ciudadanos, no se dio cuenta de que la nevada de la borrasca Ingrid no fue ni de lejos tan grande como las duras prevenciones que nos obligaron a adoptar. Pero tampoco debió de ver los informativos en los que cientos de camioneros se quejaban de que los habían dejado “embolsados” sin poder circular ni siquiera por carreteras en las que no llegó a nevar o si lo hizo fue de manera perfectamente controlable por un sistema eficiente. La culpa habría que hacerla extensiva a los delegados y subdelegados del Gobierno que, más pegados al terreno, tendrían datos objetivos para reconocer en su justa medida la situación en las carreteras. Pero ya se sabe que están para lo que están, salir en la foto y operar de altavocitos del Gobierno de turno.

Una cosa es la prudencia y otra la vagancia y la incompetencia y la respuesta política a esta borrasca tiene más de lo segundo que de lo primero.

Estamos en invierno. Lo propio es que nieve y que las máquinas quitanieves recorran las carreteras para garantizar la movilidad de los ciudadanos y las mercancías. Sobre todo, en un país en el que el noventa por ciento de las mercancías circulan por carretera. ¿Para qué sino están esparcidas por toda la geografía las bases de conservación y mantenimiento con máquinas quitanieves y silos de fundentes? ¿Para qué sirve el Plan de Vialidad Invernal sino para asegurar la circulación por las carreteras y autovías cuando llegan episodios como el que vivimos este fin de semana?

¿Cómo es posible que, con todos los medios de que se dispone en la provincia de Ourense (22 quitanieves del ministerio de Transportes, 50 de la Xunta y otra veintena de la Diputación) se haya visto paralizado el transporte de mercancías por carretera? Y ya lo más paradójico, ¿Cómo es posible que el fin de semana con más nieve de lo que va de invierno estuviesen preventivamente cerrados los accesos a la única estación de esquí que tiene Galicia? El colmo

