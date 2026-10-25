Ourense supera el centenar de bienes de interés cultural catalogados

Monasterios, torres, iglesias, castillos, puentes e incluso cementerios conforman un legado patrimonial que avala la riqueza histórica de la provincia. Este muestrario arquitectónico y cultural se traduce en más de un centenar de bienes de interés cultural (BIC) amparados por la máxima figura legal de protección en España, diseñada para preservar las joyas más destacadas.

Para saber el número exacto de estos monumentos protegidos, hay que recurrir a archivos oficiales y cruzar los datos de las dos administraciones competentes. El Ministerio de Cultura gestiona el registro estatal y la Xunta cuenta con su propio catálogo autonómico desde que asumió las competencias en patrimonio. Ambas bases de datos presentan cifras distintas. El Estado contabiliza 87 expedientes ourensanos y el Gobierno gallego anota 79.

Al cruzar ambas listas se comprueba que comparten exactamente 62 monumentos. A partir de esa base común, hay que sumar las exclusividades de cada administración para llegar a la cifra real. Se añaden 22 inmuebles exclusivos del Estado, en su mayoría iglesias y pazos declarados en los años setenta y ochenta que no figuran en el registro autonómico. También se suman 16 enclaves exclusivos de la Xunta, principalmente yacimientos arqueológicos o etnográficos más recientes que no han llegado a la base estatal. A ellos se añaden 6 bienes muebles e inmateriales -como el Entroido o la colección numismática del Museo Arqueolóxico-, que explican el descuadre entre las listas al estar registrados en categorías sin etiqueta provincial. El resultado de sumar todos estos elementos fija el censo en 106.

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Esta cifra se refiere exclusivamente a los bienes que cuentan con un expediente individualizado. Al margen de estos 106, quedan miles de elementos que la ley también declara BIC de forma genérica y automática, como los petroglifos de arte rupestre o los cruceiros y hórreos anteriores a 1901, que de contarse uno a uno dispararían el censo provincial.

En la provincia, 54 concellos -más de la mitad- dispone de al menos un elemento en el listado. La ciudad encabeza la estadística con 15 bienes, desde la catedral y As Burgas hasta la colección numismática del Arqueolóxico. Le siguen Ribadavia con seis, y Allariz, Boborás y Celanova con cinco cada uno. La gran mayoría de concellos cuentan con un único BIC.

Últimas incorporaciones

El inventario abarca más de un siglo de historia. El primer inmueble ourensano en figurar en la lsita fue la iglesia de Santa Comba de Bande, el 11 de agosto de 1921. Las incorporaciones más recientes son el Convento do Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo, esta misma semana, y la seis monedas históricas que se conservan en el Museo Arqueolóxico- procedentes de la colección de Antonio Orol y que abarcan desde los reinos suevo y visigodo hasta los Reyes Católicos y Felipe II-, unas semanas antes. Previamente, habían entrado las bodegas subterráneas de Seadur y el Entroido como patrimonio inmaterial.

Qué implica para un inmueble ser BIC

La categoría de BIC representa la máxima figura de protección que otorga la ley al patrimonio histórico. Certifica un valor excepcional, pero impone obligaciones a la Iglesia, administraciones y titulares privados. Desde que se incoa el expediente, el bien queda blindado cautelarmente. Cualquier obra exige autorización previa de Patrimonio y, según su calado, un proyecto técnico. Además, la ley prohíbe desmembrarlo, ya que sus obras de arte forman una unidad indisociable que no puede comercializarse por separado, y si se vende el inmueble, la Administración tiene derecho preferente de compra. Asimismo, la declaración fija un entorno de protección con restricciones: veta la publicidad comercial y cualquier elemento que estropee la vista del monumento, sometiendo también las reformas colindantes a control autonómico. Para compensar estas cargas, los propietarios pueden optar a subvenciones y a ventajas fiscales como la exención del IBI. No obstante, la normativa impone a los dueños privados la obligación de permitir la visita pública y gratuita al menos cuatro días al mes.