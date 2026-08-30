Pan y queso, sabores estivales de Ourense

(1) Horneado con todo el cuidado: O Pan do Luis (Barra de Miño) cuida cada detalle de la elaboración. (2) Variedad para todos los gustos: O Forno do Cumial cuenta con todo tipo de barras y hogazas de pan. (3) Tradición y deliciosa miga: así conserva las maneras originales para las mejores hogazas. (4) Pan para cualquier ocasión: la panadería Arte-Sano sigue la tradición familiar en Santa Cruz de Arrabaldo. (5) Los mejores quesos de Galicia: Queixos Amalia (Praza de Abastos) cuenta con una amplia variedad de quesos.

La recta final del verano en Ourense se combate cada vez mejor a la sombra de una buena mesa, rompiendo la barra con las manos y maridando la miga del mejor pan de Cea con el frescor del queso gallego.

La primera parada obligatoria para adquirir o degustar esta tradicional merienda y sobremesa ourensana nos lleva directo al corazón del comercio local: la Praza de Abastos, donde se encuentra, además de varios despachos de pan, el puesto de Queixos da Amalia. Este rincón es el templo definitivo del queso artesanal en la capital de As Burgas. Aquí conviene hacerse con una pieza de Arzúa-Ulloa tierno, cremoso y casi fundente al tacto del sol veraniego, o un Cebreiro de acidez sutil que refresca el paladar al instante.

Además, la Praza de Abastos es el lugar perfecto para conocer tanto vinos de Denominación de Orixe como productos de la huerta de varias comarcas de la provincia.

La travesía sigue su camino a la tradición harinera de Osi. Sus barras y hogazas destacan por una miga alveolada y húmeda que retiene la frescura durante días. Mojar un pedazo de corteza bien tostada en la cremosidad de un queso de tetilla mientras se siente la brisa de la tarde es, sencillamente, el aperitivo perfecto.

Siguiendo el camino del buen hacer, la panadería Arte-Sano aporta ese toque de innovación sin perder el respeto por la masa madre. Sus elaboraciones integrales y de cereales autóctonos ofrecen matices tostados y frutos secos que combinan a la perfección con quesos curados de oveja o cabra de la comarca. El viaje continúa en Pan Do Luís, en Barra de Miño, un referente para los amantes del pan de verdad. Sus piezas de corteza crujiente y aroma profundo a horno de piedra se convierten en la base ideal para montar tostas veraniegas, coronadas con unas lascas de queso frotadas con tomate maduro y un hilo de aceite de oliva.

El broche de oro lo pone el Forno do Cumial, donde el aroma a leña anticipa una calidad excepcional. Sus hogazas de trigo país, con ese sabor rústico y firme, demandan quesos potentes y ahogados en carácter, como un San Simón da Costa ahumado.