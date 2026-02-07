La portada de La Región de este domingo, 8 de febrero

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 8 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

El temporal no da tregua y cobra fuerza para otra semana cargada de agua

Los felos imponen su ley en Carguizoi

Ourense homenaxea a Lamas Carvajal cun roteiro polo centro da cidade

Rosi Valdés, una niña que a los 12 años decidió ganarle la batalla al cáncer

Más de un millón de aragoneses están convocados a las urnas este domingo

Los jóvenes fuman y beben menos pero tienen una mayor adicción digital

Un COB con mucho carácter y corazón superó al Alicante en el Pazo (81-75)

El Arenteiro golea al Avilés (6-3) y el Ourense CF cae ante el Unionistas (1-0)

Vida | Iván, Míster Eco Spain