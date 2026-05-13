La portada de La Región de este jueves, 14 de mayo

Los titulares de La Región de este jueves, 14 de mayo

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Los titulares de La Región de este jueves, 14 de mayo | La Región

Más de 3.600 ourensanos trabajadores públicos ven su plaza en peligro

La luz de Fátima ilumina la ciudad

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La Xunta apura la ampliación de los parques empresariales de Pereiro y de San Cibrao

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Fallece al caer al vacío desde su camión en un viaducto de la A-52, en Melón

Seis años de cárcel para un ourensano por violar a su amiga mientras dormía

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Dos perros muertos, un coche reventado y cuatro vecinos de Casaio ante el juez

Confinados en un crucero en Burdeos 1.700 pasajeros tras la muerte de uno de ellos

De un dentífrico vegano a un ladrillo de ceniza, invenciones escolares

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Un lobo merodea por Larouco a la vista de los vecinos