La portada de La Región de este jueves, 14 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 14 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 14 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Más de 3.600 ourensanos trabajadores públicos ven su plaza en peligro
La luz de Fátima ilumina la ciudad
La Xunta apura la ampliación de los parques empresariales de Pereiro y de San Cibrao
Fallece al caer al vacío desde su camión en un viaducto de la A-52, en Melón
Seis años de cárcel para un ourensano por violar a su amiga mientras dormía
Dos perros muertos, un coche reventado y cuatro vecinos de Casaio ante el juez
Confinados en un crucero en Burdeos 1.700 pasajeros tras la muerte de uno de ellos
De un dentífrico vegano a un ladrillo de ceniza, invenciones escolares
Un lobo merodea por Larouco a la vista de los vecinos
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