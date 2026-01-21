LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 22 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 22 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Dos accidentes de tren en tres días ponen en jaque la red ferroviaria
De fábrica okupada a selecta urbanización, comienza la demolición de Recauchutados Herco
El Parlamento Europeo frena la aprobación del tratado de Mercosur
Dos años de cárcel por una agresión sexual a una menor tras salir de fiesta
Ourense promociona en Fitur sus ferias internacionales y el turismo provincial
Aumentan hasta los 7.181 los perceptores del Ingreso Mínimo Vital en Ourense
Los jóvenes buscan refugio en la Iglesia ante el desencanto de la sociedad actual
Sony Vázquez revive la Copa del año 2000 y cree posible que el COB dé la sorpresa en el torne
Felipe VI defiende la unidad como la principal fortaleza europea
Trump retira su amenaza de nuevas tasas a Europa
REUNIÓN CON LA DIÁSPORA
La Xunta sitúa al Lar Gallego de Avilés como referente cultural para los gallegos de Asturias