La portada de La Región de este jueves, 6 de agosto

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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 6 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este jueves, 6 de agosto.
La portada de La Región de este jueves, 6 de agosto. | La Región

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Varapalo a Jácome: anulada la adjudicación del bus a Gavilanes

Carballeda de Avia protesta contra la fusión

Un guardia civil de Ferrol mata a su expareja en Llanes antes de ser abatido

Las academias se reinventan tras el fin de los exámenes de septiembre

Investigan a una mujer en Sada tras hallar un bebé muerto en su casa

Parlamentarios del PP exigen a Adif la limpieza de las vías para evitar incendios

Aumenta la venta de coches en Ourense con 2.303 unidades hasta el mes de julio

El reparto de menores de Ceuta abre una crisis entre Gobierno y comunidades

El Arenteiro pierde en Espiñedo frente al Pontevedra (0-3)

Alcaraz no jugará en Cincinnati y es duda para el Abierto de EEUU

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