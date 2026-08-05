LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 6 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 6 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Varapalo a Jácome: anulada la adjudicación del bus a Gavilanes
Carballeda de Avia protesta contra la fusión
Un guardia civil de Ferrol mata a su expareja en Llanes antes de ser abatido
Las academias se reinventan tras el fin de los exámenes de septiembre
Investigan a una mujer en Sada tras hallar un bebé muerto en su casa
Parlamentarios del PP exigen a Adif la limpieza de las vías para evitar incendios
Aumenta la venta de coches en Ourense con 2.303 unidades hasta el mes de julio
El reparto de menores de Ceuta abre una crisis entre Gobierno y comunidades
El Arenteiro pierde en Espiñedo frente al Pontevedra (0-3)
Alcaraz no jugará en Cincinnati y es duda para el Abierto de EEUU
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