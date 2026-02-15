LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 16 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 16 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El sector público emplea ya a uno de cada cinco ourensanos
Movilización masiva en favor del Entroido
El negocio turístico del Camino Francés lo acaparan 5 de sus 115 municipios
Feijóo: “No tenemos líneas rojas para pactar acuerdos puntuales con Vox”
El coronel Peñas Preckler, memoria de los ourensanos en la guerra de Cuba
Huevos, hortalizas y café, los productos que más suben de precio en España
El Arenteiro vuelve de vacío de su visita a un Talavera con problemas (2-1)
La UD Ourense acaba con su buena racha en Soria (2-1)
Sudaderas para presumir de la fiesta más ancestral y un vaso tributo de la mázcara de Manzaneda
Desfile de Xinzo en directo por streaming en laregion.es
VICTORIA ANTE UN RIVAL DIRECTO
Victoria clave del Solgaleo Bosco ante el Navia (87-81)
GOLPE A UN RIVAL DIRECTO
El Sporting Carballiño no afloja ante el Velle (1-3)
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 16 de febrero