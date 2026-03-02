La portada de La Región de este lunes, 2 de marzo

La portada de este lunes, 2 de marzo..

Estas son las noticias más destacadas de este lunes 2 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Trump se abre a negociar con Irán mientras anima al levantamiento popular

La Variante Norte agota el plazo de 47 meses para ejecutar 5,6 kilómetros

La feria de arte Arco dedica un espacio a los incendios del verano en Ourense

"El cambio climático intensifica las desigualdades de género en el mundo”

Cented y Celanova empatan en todo en un derbi que no resuelve dudas (1-1)

Bezzecchi gana en Tailandia y Acosta es primer líder del curso en MotoGP

El exfiscal se integrará en un proyecto para la defensa de los mayores

Quinto partido consecutivo sin ganar para la UD Ourense