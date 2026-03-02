La portada de La Región de este lunes, 2 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 2 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Trump se abre a negociar con Irán mientras anima al levantamiento popular
La Variante Norte agota el plazo de 47 meses para ejecutar 5,6 kilómetros
La feria de arte Arco dedica un espacio a los incendios del verano en Ourense
"El cambio climático intensifica las desigualdades de género en el mundo”
Cented y Celanova empatan en todo en un derbi que no resuelve dudas (1-1)
Bezzecchi gana en Tailandia y Acosta es primer líder del curso en MotoGP
El exfiscal se integrará en un proyecto para la defensa de los mayores
Quinto partido consecutivo sin ganar para la UD Ourense
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 1 de marzo
ARTE ET ALIA
Tono Arias en Sabucedo, na rapa das bestas
Esto es algo parecido a un elogio a Pedro Sánchez
SUEÑOS DE OLIMPIA
La victoria (o quizá cesión) de la UEFA
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 2 de marzo