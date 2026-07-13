La portada de La Región de este martes, 14 de julio

La portada de La Región de este martes.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 14 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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El desierto cultural en la ciudad de Ourense baja su cotización turística

Un tren que circulaba entre Ourense y Maside provocó ocho incendios a su paso

El IEE sitúa a España entre los países con peor diseño tributario

El juez pide a Begoña Gómez que acredite que usó el pasaporte sólo para ir a Londres

La Diputación sube un 50% la dotación de las ayudas para las emprendedoras

Emergen numerosos peces muertos en el Regato dos Muíños, en Barbadás

Rueda anuncia 40 millones de euros para atraer industria de defensa

La Xunta da luz verde a la obra para la ronda este entre Benposta y la A-52

Lamine-Mbappé, España-Francia: hoy se decide quién es el mejor en semifinales del Mundial

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