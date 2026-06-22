LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 23 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 23 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El exministro Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción
El Antela celebra su ascenso con Telemiño
Ourense espera hoy el pico de una ola de calor que ya ha alcanzado 39,6o
Sanidade incentiva la contratación de médicos en Ourense para las Urgencias
Un incendio en la maleza cercana a la vía cortó el tráfico férreo en San Cibrao
Un día en blanco en los pueblos asolados de Viana por falta de una escombrera
Un cigarrón resulta absuelto del latigazo a una mujer por las dudas al identificarlo
Keir Starmer anuncia su dimisión
+Deporte El duro desafío de correr por las montañas de Chandrexa
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Cada ourensano gasta 684 euros de media al año en la farmacia
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Bernabé acusa a Mazón de manipular datos en la dana: “Sustrajo y manipuló pruebas”