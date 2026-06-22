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Destrucción en Viana por las tormentas

La portada de La Región de este martes, 23 de junio

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Estas son las noticias más destacadas de este martes, 23 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Las portadas de La Región de este martes.
Las portadas de La Región de este martes. | La Región

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La portada de hoy
La portada de hoy | La Región

El exministro Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción

El Antela celebra su ascenso con Telemiño

Ourense espera hoy el pico de una ola de calor que ya ha alcanzado 39,6o

Sanidade incentiva la contratación de médicos en Ourense para las Urgencias

Un incendio en la maleza cercana a la vía cortó el tráfico férreo en San Cibrao

Un día en blanco en los pueblos asolados de Viana por falta de una escombrera

Un cigarrón resulta absuelto del latigazo a una mujer por las dudas al identificarlo

Keir Starmer anuncia su dimisión

+Deporte El duro desafío de correr por las montañas de Chandrexa

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