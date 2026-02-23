La portada de La Región de este martes, 24 de febrero

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 24 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Las lluvias agravan la precariedad del firme de autovía y carreteras

El deterioro de los servicios públicos hace mella entre los propios votantes de DO

Los tractoristas liberan la A-52, que tuvieron cortada durante 26 días

Ola de violencia en México después de que el Ejército abatiese a un capo

La población crece en O Barco pese a bajar el número de habitantes nativos

La Xunta denuncia al Gobierno central para que la informe de la autopista AP-9

Ourense asegura el primer máster de Galicia de enología y viticultura

El balneario de Cortegada recibirá una remodelación de 649.000 euros

Acisclo Manzano rinde tributo al maestro Mateo, “o máis grande”

+Deporte | El Sincro Ourense se luce en el Campeonato Gallego de Invierno