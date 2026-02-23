LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 24 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 24 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las lluvias agravan la precariedad del firme de autovía y carreteras
El deterioro de los servicios públicos hace mella entre los propios votantes de DO
Los tractoristas liberan la A-52, que tuvieron cortada durante 26 días
Ola de violencia en México después de que el Ejército abatiese a un capo
La población crece en O Barco pese a bajar el número de habitantes nativos
La Xunta denuncia al Gobierno central para que la informe de la autopista AP-9
Ourense asegura el primer máster de Galicia de enología y viticultura
El balneario de Cortegada recibirá una remodelación de 649.000 euros
Acisclo Manzano rinde tributo al maestro Mateo, “o máis grande”
+Deporte | El Sincro Ourense se luce en el Campeonato Gallego de Invierno
EL 68% EN EDUCACIÓN PRIMARIA
El concurso de traslado de profesores deja 406 "vacantes" en los colegios de Ourense
¿Por qué Pedro no convoca elecciones?
CUATRO AÑOS DE LA GUERRA DE UCRANIA
Zelenski asegura que Putin ha iniciado otra Guerra Mundial
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 24 de febrero