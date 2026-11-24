LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 24 de noviembre
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Estas son las noticias más destacadas de este martes, 24 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La banda de albaneses era capaz de asaltar una casa en 10 minutos
Registrados nuevos robos en viviendas de la ciudad, a plena luz del día
El invierno se adelanta en la provincia con el primer aviso por nieve
El jurado del crimen de Vinos se encierra para tomar una decisión
La Xunta invertirá un millón de euros en la prevención de incendios en el Xurés
Puigdemont celebra su amnistía: “Me muero de ganas de daros por culo”
El regreso de Huang dispara Nvidia un 30,96%, con euforia general en la Bolsa
Aspana abre su mercadillo de Nadal
Los conciertos que vienen | El Ourensound anuncia su cabeza de cartel para 2027: Vetusta Morla
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