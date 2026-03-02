LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 3 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 3 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La guerra contra Irán se extiende y amenaza la estabilidad europea
Comienzan las sanciones por circular en coche en el casco histórico sin permiso
Conflicto en oriente medio, subida de precios en España: Las gasolineras de la provincia fueron el reflejo del temor a los efectos de la guerra
El corte de pelo se encarece en Ourense para enjugar la subida salarial
Un año de cárcel por darle un beso a una compañera de trabajo, en Ourense
Querella fiscal por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo
Casi 700 barquenses, apercibidos con sanciones por no desbrozar sus fincas
Laza aspira a recuperar el cuartel de la Guardia Civil tras 40 años sin ella
Las familias gallegas que acojan menores tendrán prioridad para la adopción
El Arenteiro decide prescindir de Jorge Cuesta tras la mala imagen del derbi
DECENAS DE REVENTONES
200 personas cortan la N-120 en señal de protesta