LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 12 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 12 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Ourense vive este miércoles un eclipse irrepetible en 454 años
Jácome activa obras de demolición por sorpresa en la Casa de Baños
El terremoto suma 240 muertos en Colombia
Profanan una iglesia de Xinzo y roban una cruz tallada en plata del siglo XVIII
Trump cambió de avión, oculto en el catering, por temor a un atentado
Loquillo demostró en el “Costa Feira” que sus clásicos del rock cautivan a todos los públicos
San Roque salpica de fiestas la provincia
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LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 12 de agosto
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