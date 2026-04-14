La portada de La Región de este miércoles, 15 de abril

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 15 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

El juez imputa a Jácome por prevaricar al ingresar dinero público y privado

Los cambios de tiempo sientan mal a las viñas

Ourense, la provincia de España con mayor subida de precios por la guerra iraní

El tráfico por la calle Peña Trevinca se recupera a medias, dejando retenciones

El Gobierno abre la vía extraordinaria para regularizar a 500.000 migrantes

El Tribunal de la UE reprocha a España el abuso de temporales en la función pública

Trump también rompe con Meloni por defender al papa: “Ella es la inaceptable”

El Atlético deja al Barcelona sin remontada y entra en semifinales (1-2)

El Ourense CF empata con el Castilla (1-1) y se aleja a tres puntos del descenso

Xornal Escolar | O respecto á natureza, aprendizaxe básica