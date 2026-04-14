LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 15 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 15 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El juez imputa a Jácome por prevaricar al ingresar dinero público y privado
Los cambios de tiempo sientan mal a las viñas
Ourense, la provincia de España con mayor subida de precios por la guerra iraní
El tráfico por la calle Peña Trevinca se recupera a medias, dejando retenciones
El Gobierno abre la vía extraordinaria para regularizar a 500.000 migrantes
El Tribunal de la UE reprocha a España el abuso de temporales en la función pública
Trump también rompe con Meloni por defender al papa: “Ella es la inaceptable”
El Atlético deja al Barcelona sin remontada y entra en semifinales (1-2)
El Ourense CF empata con el Castilla (1-1) y se aleja a tres puntos del descenso
Xornal Escolar | O respecto á natureza, aprendizaxe básica
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 14 de abril
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La sanidad ourensana se prepara para climas extremos
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