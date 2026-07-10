LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 11 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 11 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Al menos 12 muertos, tres de ellos niños, en el incendio de Almería
El calor y las obras destapan la expansión de las cucarachas en la ciudad
Las muertes por suicidio triplican las de accidentes de tráfico en Ourense
Los conductores del autobús urbano, sin paga extra por los impagos de Jácome
La Xunta finiquita definitivamente la fábrica pastera de Altri en Palas de Rei
Silvia Suárez: “En Ourense, hay una adaptación social al calor”
El siguiente reto para la selección española es Francia
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