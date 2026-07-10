INCENDIO EN ALMERÍA
12 muertos, 8 heridos y 23 desaparecidos

La portada de La Región de este sábado, 11 de julio

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Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 11 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

La portada de La Región de este sábado, 11 de julio.
La portada de La Región de este sábado, 11 de julio. | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 11 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este sábado, 11 de julio.
La portada de La Región de este sábado, 11 de julio. | La Región

Al menos 12 muertos, tres de ellos niños, en el incendio de Almería

El calor y las obras destapan la expansión de las cucarachas en la ciudad

Las muertes por suicidio triplican las de accidentes de tráfico en Ourense

Los conductores del autobús urbano, sin paga extra por los impagos de Jácome

La Xunta finiquita definitivamente la fábrica pastera de Altri en Palas de Rei

Silvia Suárez: “En Ourense, hay una adaptación social al calor”

El siguiente reto para la selección española es Francia

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