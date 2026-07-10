La Xunta comunica a Altri el archivo "definitivo y firme" del proyecto al considerarlo "inviable"

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo "definitivo y firme" del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son "inadecuadas e insuficientes" y que la factoría es "inviable" en la condiciones planteadas.

Claves Altri es un conglomerado industrial portugués, con sede en Oporto, dedicado principalmente a la producción de pasta de celulosa y fibras textiles. Su Proyecto Gama consiste en una macrofábrica de celulosa y fibras sostenibles (liocel) proyectada en Palas de Rei (Lugo, Galicia) que ha generado un fuerte rechazo social y ecologista. Además, la exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta de este paso y archive el proyecto.

El anuncio lo ha realizado este viernes la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios, en las que ha precisado que se trata de una resolución administrativa y, al igual que todas, cabe presenta un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto, que ha recibido una importante contestación social, fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

Desde entonces, Greenfiber (filial de Altri) tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo --justificó que el proyecto tenía "autosuficiencia energética"--, el Gobierno gallego ha continuado con el archivo previsto.

"Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri", ha detallado.

"El proyecto atual es inviable"

Preguntada por si la empresa ha manifestado la voluntad de presentar un nuevo proyecto, ha dicho "no tener conocimiento" de ello y ha expuesto que lo que pretende la empresa es "continuar con el procedimiento iniciado", que, según ha recordado Lorenzana, "tiene una solución técnica muy concreta".

Precisamente, esta se traduce en la conexión a la subestación de Palas, que no está prevista en el borrador de planificación "ya muy avanzado" del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Este, ha indicado la conselleira, "tiene intención de aprobarlo a finales de año".

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"Lo que puedo decir es que el proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable por no tener tener esa conexión. El archivo es definitivo", ha expuesto. Además, ha recordado que la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una vigencia de cuatro años y ya ha agotado uno entero. "Este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante", ha concluido.

La tramitación de la factoría ha estado marcada durante este tiempo por la oposición social y política. Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, se han posicionado en contra. Al mismo tiempo, plataformas ciudadanas han liderado repetidas manifestaciones multitudinarias, como la que reunió a 100.000 personas en Santiago de Compostela en diciembre de 2024, según cifras de la organización.