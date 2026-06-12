LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 13 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 13 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El juez abre otro caso a Zapatero: contrabando y delito fiscal por las joyas
Pardo deja vía libre antes del arranque
Hacienda bate en Ourense su récord de recaudación hasta abril
Un viernes trágico deja dos muertos en la provincia en dos accidentes de tráfico
Elon Musk ya es el primer billonario de la historia, tras salir a bolsa SpaceX
Una avería en el avión del papa hace que vuelva a Roma en el Falcon del rey
Rodrigo y Xiana: “Al final, el esfuerzo no traiciona”
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