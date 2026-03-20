La portada de La Región de este sábado 21 de marzo.

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La portada de La Región de este sábado 21 de marzo. | La Región

80 medidas y 5.500 millones para suavizar la crisis por la guerra

El Islam en Ourense suma voces por la paz

Trump tacha de “cobardes” a sus socios de la OTAN por no secundar sus planes

El gran apagón hizo caer un 20% la producción eléctrica de Ourense

La huelga sanitaria aplazó 89 cirugías y 1.500 consultas en la provincia

El salario solo es el 46% de la renta de los gallegos, el mínimo histórico