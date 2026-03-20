LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 21 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 21 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
80 medidas y 5.500 millones para suavizar la crisis por la guerra
El Islam en Ourense suma voces por la paz
Trump tacha de “cobardes” a sus socios de la OTAN por no secundar sus planes
El gran apagón hizo caer un 20% la producción eléctrica de Ourense
La huelga sanitaria aplazó 89 cirugías y 1.500 consultas en la provincia
El salario solo es el 46% de la renta de los gallegos, el mínimo histórico
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes, 20 de marzo
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