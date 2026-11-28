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La portada de hoy | La Región

Finaliza una campaña con muchas trifulcas y escasas propuestas

Las pensiones contributivas del año 2027 se incrementarán el 3,5 por ciento

Las ventas de la lotería de Navidad aceleran en Ourense a un mes del sorteo

La falta de pastos por los incendios de Ourense dispara los gastos ganaderos

Sigue la avalancha de migrantes en El Hierro y un cayuco llega con 10 muertos

Lo antiguo se pone de moda en Ourense

Anuncio por sorpresa | Marc Márquez, el diez veces campeón del mundo, deja las motos con 33 años