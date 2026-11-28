LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 28 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 28 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Finaliza una campaña con muchas trifulcas y escasas propuestas
Las pensiones contributivas del año 2027 se incrementarán el 3,5 por ciento
Las ventas de la lotería de Navidad aceleran en Ourense a un mes del sorteo
La falta de pastos por los incendios de Ourense dispara los gastos ganaderos
Sigue la avalancha de migrantes en El Hierro y un cayuco llega con 10 muertos
Lo antiguo se pone de moda en Ourense
Anuncio por sorpresa | Marc Márquez, el diez veces campeón del mundo, deja las motos con 33 años
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