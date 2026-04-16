La portada de La Región de este viernes, 17 de abril

Los titulares de La Región de este viernes, 17 de abril

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 17 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este viernes, 17 de abril | La Región

Autovías proyectadas en Ourense: 11 ministros y tres décadas en el cajón

Líbano e Israel acuerdan un alto el fuego de diez días, asegura Trump

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Martín Villa: “En la Transición había una idea general, no repetir la guerra”

Vox hará presidenta a Guardiola a cambio de entrar en el Gobierno extremeño

Detenida por el robo de joyas en 14 casas en las que trabajó, en Ribadavia

Las aves de corral de A Limia recuperan su libertad al superar la gripe aviar

Reconocimiento a las empresas integradoras

Jornada de diálogo y reflexión: el legado de don Ramón

Extra Vehículos a precios únicos

La Revista: Xavier Castro, a outra historia