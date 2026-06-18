La portada de La Región de este viernes, 19 de junio.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 19 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes. | La Región

Casas, coches, animales y cultivos, arrasados por la tormenta en Viana

Las dos hijas y la secretaria de Zapatero, imputadas en el caso Plus Ultra

La economista Luciana Taft auguró en el Foro La Región: “España tendrá que revisar su previsión de crecimiento al alza”

El acuerdo de paz contempla indemnizar a Irán con 300 mil millones

Caos de tráfico en la ciudad por las fiestas, de las que se cae Miguel Ríos

Siguen creciendo los nacimientos en el paritorio de Verín que se salvó del cierre

La primera ola del calor del verano en Ourense llegará hasta los 43o

La Revista | Dani Piñeiro, pop urbano galego dende Barcelona