LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 19 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 19 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Casas, coches, animales y cultivos, arrasados por la tormenta en Viana
Las dos hijas y la secretaria de Zapatero, imputadas en el caso Plus Ultra
La economista Luciana Taft auguró en el Foro La Región: “España tendrá que revisar su previsión de crecimiento al alza”
El acuerdo de paz contempla indemnizar a Irán con 300 mil millones
Caos de tráfico en la ciudad por las fiestas, de las que se cae Miguel Ríos
Siguen creciendo los nacimientos en el paritorio de Verín que se salvó del cierre
La primera ola del calor del verano en Ourense llegará hasta los 43o
La Revista | Dani Piñeiro, pop urbano galego dende Barcelona
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