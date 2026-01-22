LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 23 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 23 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Adif reduce la velocidad en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago
Ourense, el destino turístico más completo
El temporal cierra colegios y traerá nieve a Ourense a los 300 metros
El Entroido cuelga el cartel de completo en hoteles y pisos turísticos
Los médicos gallegos convocan una huelga de una semana al mes hasta junio
Regueira sueña con la Copa con un COB “consolidado” y “ambicioso”
El Ourense CF ficha a Sergio Benito y Martín Ochoa y pierde a Omar
Nominaciones a mejor película internacional y mejor sonido para Sirat, de Oliver Laxe
Revista | La gastronomía del Entroido, un festín previo a los días de Cuaresma
FITUR 2026
Ourense un destino turístico “slow travel”
Venganza sobre los muertos
¡BUONE VISIONI!
Mala madre
VOCES DE LA NUEVA TROVA
Liuba María Hevia: “La Nueva Trova cubana está atravesada por la emigración y la memoria”