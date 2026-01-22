ÚLTIMA HORA
La portada de La Región de este viernes, 23 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 23 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Adif reduce la velocidad en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago

Ourense, el destino turístico más completo

El temporal cierra colegios y traerá nieve a Ourense a los 300 metros

El Entroido cuelga el cartel de completo en hoteles y pisos turísticos

Los médicos gallegos convocan una huelga de una semana al mes hasta junio

Regueira sueña con la Copa con un COB “consolidado” y “ambicioso”

El Ourense CF ficha a Sergio Benito y Martín Ochoa y pierde a Omar

Nominaciones a mejor película internacional y mejor sonido para Sirat, de Oliver Laxe

Revista | La gastronomía del Entroido, un festín previo a los días de Cuaresma

