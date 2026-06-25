LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 26 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 26 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
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Pasajeros de un Avlo pasaron parados y sin información en Taboadela tres horas
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Un funcionario de Xinzo suma 24 años de petición de penas por varios delitos
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