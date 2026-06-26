Cuando trincar vale la pena

“En España el mérito no se premia, se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”

(Valle Inclán, “Luces de bohemia”).

En esta obra teatral, estrenada hace más de cien años, Valle Inclán introduce como género lo que definió como esperpento. El describir situaciones absurdas o personajes estrafalarios, que le llevaría a pronunciar la demoledora cita sobre la España que le tocó vivir.

Creo que de haber vivido en la España actual su visión no variaría ni un ápice. Pululan por todo el país un enjambre de corruptos y corruptores a trincar, prioritariamente de las arcas de cualquier Administración pública. Trincamiento que dirimido en sede judicial resuelve, mayoritariamente, en condenar al funcionario corrupto y cuasi absolver al empresario corruptor, que algún caso no se le obliga a devolver el importe de lo trincado, ni pisa prisión alguna, por el delito cometido, por haber “colaborado” con la Justicia. Basta con sus manifestaciones en juicio oral, sin aportar documentos, para que tenga valor probatorio.

En plena crisis sanitara padecida por la pandemia del covid-19, con miles de muertos, empresarios y políticos se forraron de dinero público con la compra-venta de las mascarillas. Ello trajo causa mencionada en el párrafo precedente. El anterior colaborador de la Justicia está siendo investigado en la caso Hidrocarburos, un enorme fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción. Con su socio en Villafuel urdieron una trama de defraudación fiscal valorada en más de 185 millones de euros.

Usando el lenguaje del esperpento, tenemos a un delincuente confeso del caso Mascarillas, paseándose por determinados medios de comunicación dando clases de moralidad cívica, o encabezando manifestaciones contra la corrupción, olvidando que él no es ajeno a la misma. Y para acabar el esperpento, ciertas formaciones políticas parlamentarias ven este personaje un modelo de ciudadano ejemplar.

¡Ah, esta España, más madrasta que madre, ya no es camisa blanca de mi esperanza, Ana Belén! Lleva camisa azul bajo toga con puñetas bordadas en las bocamangas para mi desesperanza, como las hojas de mi calendario vital.

Me da igual tal calendario vital, me esforzaré en mantener mi espíritu crítico, mi rebeldía ante una democracia secuestrada. Que digan quienes me despidan, ¡genio y figura hasta la sepultura!

Abelardo Lorenzo (Ourense)