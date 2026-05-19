El PP exige una prórroga para la regularización de migrantes y activa un plan de refuerzo técnico

El Grupo Provincial del PP ha presentado una moción en la Diputación de Ourense para instar al Gobierno central a ampliar el plazo y flexibilizar los criterios de la regularización extraordinaria de migrantes. El proceso, que arrancó el pasado 16 de abril, tiene fijada su fecha de caducidad para el 30 de junio, un margen que los populares consideran insuficiente ante el "colapso burocrático" actual.

Patricia Torres, portavoz popular, acompañada por Lorenzo González, presidente de la asociación ourensana-venezolana Alma Llanera, ha denunciado que la falta de recursos está castigando especialmente a los residentes del rural. González ha recordado el peso demográfico del colectivo: de los 300.000 habitantes de la provincia, 54.000 son extranjeros, lo que supone que 1 de cada 5 vecinos en la ciudad de Ourense es de origen inmigrante.

Refuerzo técnico ante el colapso administrativo

Ante la "fuerte dispersión poblacional" y las limitaciones de los municipios pequeños, la administración provincial ha reaccionado creando una red de atención urgente. Este equipo, formado por diez técnicos con horario ampliado, se encarga de asesorar y digitalizar expedientes para que los solicitantes lleguen con todo listo al Registro Electrónico de Extranjería (RECEX).

La iniciativa busca que la falta de información o la distancia física no dejen fuera a nadie de esta "oportunidad histórica". Al fin y al cabo, el objetivo es evitar que los derechos de las personas dependan de si viven frente a una oficina administrativa o en una aldea de la montaña ourensana.