El primer café | Martes, 18 de agosto

La situación de la Casa de Baños ya está en manos de la Fiscalía. La agrupación Apatrigal ha presentado un escrito ante el Ministerio Fiscal para que se investigue la cadena de órdenes que culminaron con el derribo del edificio, que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural, y si el Concello incurrió en alguna desobediencia al continuar con la actuación tras la orden de paralización por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio. Pese a que el Gobierno municipal sigue escudándose en motivos de seguridad para proceder como lo hizo, ni la oposición ni el Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías creen esa explicación.

En el ámbito de sucesos, El Posío sufre una oleada de robos en vehículos aparcados en la calle que ha soliviantado a los afectados. El método utilizado, mediante alcantarillado, provoca graves daños en los vehículos para robar objetos de ínfimo valor.

En otro orden de cosas, la Diputación de Ourense destina más de 1,15 millones de euros para ayuntamientos y tejido asociativo.

De cara a la provincia, la Denominación de Origen Valdeorras debe tirar de temporeros para su vendimia.

En cuanto a la información deportiva, el Club Ourense Baloncesto regresa al Paco Paz para iniciar la pretemporada.

Respecto al tiempo, entraremos en la peor de las jornadas de esta última ola de calor, con un aviso rojo por altas temperaturas que podrían dejar en la cuenca del Miño máximas de hasta 42 grados. Calvos de Randín, con 9,2 grados, ha marcado la mínima gallega, y Meteogalicia prevé que, a partir del miércoles, se incremente la nubosidad en el cielo.