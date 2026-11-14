El primer café | Sábado, 14 de noviembre

La inflación afloja en Ourense. El IPC de la provincia cerró octubre con una tasa interanual del 5,1%. Esto nos acerca a la media española, donde la inflación se mantiene en el 4,9%.

Por otra parte, el nuevo Plan Estratégico de Salud Mental de la Xunta traerá al área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras 48 profesionales y dos nuevas unidades.

En el apartado judicial, el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense celebra la festividad de San Martiño, patrón de la profesión, en un acto que se inició con la jura de nuevos colegiados y colegiadas.

En clave política, el CIS vaticina, en su último barómetro preelectoral, una rotunda victoria del PSOE, que quedaría por encima del PP. El Partido Popular estaría lejos de sumar la mayoría absoluta con Vox, según este sondeo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se preparan para su debate cara a cara, que será el próximo jueves.

Mientras, una oleada de falsas amenazas de bomba dispara la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas en varias ciudades.

En las páginas de provincia, Arnoia probará un novedoso sistema para mejorar el ahorro energético termal. El plan contempla calentar el agua hasta 80 grados con energía geotérmica y fotovoltaica.

Por su parte, la plaza de abastos de O Carballiño comienza la fase final de su reforma integral.

Y en deportes, la b-girl ourensana "Mini Ali" consigue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud.