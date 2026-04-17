El primer café | Viernes, 17 de abril
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Los titulares de este viernes, 17 de abril, con El Primer Café de La Región
Las autovías en Ourense acumulan décadas de retrasos, reflejando el incumplimiento del Estado y el abandono de infraestructuras clave.Proyectos como la A-56 apenas han avanzado en 30 años y corren el riesgo de quedarincompletos o degradados.
La Policía Nacional detiene a dos groomer, uno de ellos en Ourense, por engañar a menores de edad para obtener imágenes de contenido sexual. Y también detenida una trabajadora a domicilio acusada de robar y vender joyas a vecinosque atendía en O Carballiño.
Los amantes de la arqueología en Ourense tendrán que seguir esperando, ya que se alarga el plazo hasta finales de año para la apertura del Museo Arqueológico.
A nivel provincial, en A Limia las gallinas ya son libres, después de que el Ministerio deAgricultura levantase su confinamiento después de casi medio año encerradas, debido alriesgo de epidemia por la gripe aviar. Mientras que en O Barco de Valdeorras se celebró una manifestación en la que se reclamó una unidad de la atención de silicosis.
Para hoy, se les recomienda no salir en coche por la ciudad, especialmente por el centro, O Couto o A Carballeira, debido a cortes producidos por la celebración de la prueba ciclista “O gran camiño”, que bloqueará calles como Progreso o Marcelo Macías a partir de las doce y media de la mañana y hasta el fin del paso de bicicletas.
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