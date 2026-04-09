Pulo de 9 millóns na provincia para restaurar o monte

LUMES DE 2025

O Miteco realiza 12 actuacións en Ourense, repartidas en 27 concellos afectados polos lumes

Unha avioneta descargando agua durante un incendio forestal. | XESÚS FARIÑAS

O Goberno de España busca darlle una nova vida aos montes ourensáns mediante a execución de traballos de restauración forestal nas zonas afectadas polos lumes do 2025, cun investimento de 9 millóns de euros. Así o destacou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita a Pobra de Trives para ver o avance das obras de emerxencia que financia o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (Miteco).

Esta é unha das 12 actuacións que contratou o Goberno na provincia de Ourense e que se estenden por 27 concellos, aclarou Santos, quen estivo acompañado da alcaldesa de A Pobra de Trives, Patricia Domínguez, e de persoal da Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do Miteco.

As actuacións atenden á eliminación da madeira queimada nos incendios e traballos para combater a erosión do solo

O subdelegado destacou que as empresas que están a realizar estes traballos son da provincia de Ourense: “Son compañías da terra, que coñecen os nosos montes, e, desta forma, créase emprego nas zonas afectadas”.

As actuacións consisten na eliminación da madeira queimada para facilitar a posible rexeneración natural e eliminar ou diminuír focos de infección de pragas e adecuación de infraestruturas de loita contra a erosión para evitar o arrastre e perda do chan. Tamén se restauran as pistas forestais, mellorando os accesos ao monte.

O Miteco mobilizou, a través da Dirección Xeral de Biodiversidade e as confederacións hidrográficas, 34,5 millóns de euros para restaurar as zonas afectadas polos lumes forestais do pasado verán, destinando a Galicia 9.499.304 euros, para 13 intervencións, das que 12 son na provincia de Ourense, cun investimento de 8.826.672 euros.

También te puede interesar

