"8M, mes a mes" rinde homenaje a Esther Merlo
O Goberno de España busca darlle una nova vida aos montes ourensáns mediante a execución de traballos de restauración forestal nas zonas afectadas polos lumes do 2025, cun investimento de 9 millóns de euros. Así o destacou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita a Pobra de Trives para ver o avance das obras de emerxencia que financia o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (Miteco).
Esta é unha das 12 actuacións que contratou o Goberno na provincia de Ourense e que se estenden por 27 concellos, aclarou Santos, quen estivo acompañado da alcaldesa de A Pobra de Trives, Patricia Domínguez, e de persoal da Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do Miteco.
O subdelegado destacou que as empresas que están a realizar estes traballos son da provincia de Ourense: “Son compañías da terra, que coñecen os nosos montes, e, desta forma, créase emprego nas zonas afectadas”.
As actuacións consisten na eliminación da madeira queimada para facilitar a posible rexeneración natural e eliminar ou diminuír focos de infección de pragas e adecuación de infraestruturas de loita contra a erosión para evitar o arrastre e perda do chan. Tamén se restauran as pistas forestais, mellorando os accesos ao monte.
O Miteco mobilizou, a través da Dirección Xeral de Biodiversidade e as confederacións hidrográficas, 34,5 millóns de euros para restaurar as zonas afectadas polos lumes forestais do pasado verán, destinando a Galicia 9.499.304 euros, para 13 intervencións, das que 12 son na provincia de Ourense, cun investimento de 8.826.672 euros.
Pulo de 9 millóns na provincia para restaurar o monte
