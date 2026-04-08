Jóvenes de Madrid colaboran en la recuperación del monte

El drama de los montes quemados durante los incendios forestales de agosto de 2025, cuando más de 30.000 hectáreas ardieron en Valdeorras, provocó una movilización que no se limitó a territorio gallego. Lo confirman los 25 alumnos y 5 profesores del Instituto Alto Jarama de Torrelaguna (Madrid) que ayer fueron recibidos en Vilamartín para participar en un campo de voluntariado que promovió Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia), dentro del Proxecto Ríos. El denominado Campo de Voluntariado nas Zonas Queimadas dispuso del apoyo económico de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la colaboración del Concello vilamartinés.

La expedición de estudiantes y docentes fue recibida en el albergue municipal de Vilamartín, que utilizarán durante su estancia en tierras valdeorresas. Aquí, Ramsés Pérez, coordinador del Proxecto Ríos, presentó el proyecto, acompañado por el alcalde, Enrique Álvarez. Los jóvenes estudian 4º de ESO y de FP Básica en Aprovechamientos Forestales y tienen entre 15 y 17 años.

La expedición será guiada por Adega en la plantación de frutales en San Vicente y árboles de ribeira en el Sil

El programa de actividades arrancará este miércoles en el entorno de la aldea de San Vicente, donde los alumnos plantarán los aproximadamente 240 árboles frutales que adquirió el Concello ante la treintena de solicitudes recibidas de los vecinos del núcleo que ardió en un 90 %, según recordó el alcalde de un concello donde se quemó el 100 % del arbolado. Los propios solicitantes colaborarán en los citados trabajos de plantación. El regidor también apuntó que algunos de estos ejemplares serán llevados a otro núcleo vilamartinés castigado por las llamas, Cernego.

Un día después, los estudiantes se desplazarán hasta las zonas quemadas donde, en octubre de 2025, un grupo de 75 voluntarios de Adega crearon fajinas y albarradas para proteger el suelo. En esta ocasión, los estudiantes visitarán lugares de Vilamartín que fueron trabajados con la citada técnica y que están localizados en puntos próximos a captaciones de agua, donde plantarán medio millar de “árboles autóctonos de ribera para crear un ecosistema como el que había antes”, dijo Ramsés Pérez.

Entre los adultos que acompañan a los estudiantes está Nuria Sánchez, quien resumió cómo se vivieron los incendios del último verano desde Madrid. “Salisteis en las noticias y creo que toda la población lo vio y sufrimos. Es un tema de conversación cuando vuelves al instituto o al colegio y ya el año pasado nos planteamos en el instituto hacer un campo de trabajo por el desastre de la Dana. Este año son los incendios; unos vecinos sufriendo nos llevaron a plantearnos hacer algo”, comentó.