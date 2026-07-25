¿Sabe usted que la reina Letizia marca tendencia, en este caso con Adolfo Domínguez?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la reina Letizia, embajadora de la marca ourensana

La reina Letizia en su visita a la sede de Adolfo Domínguez
La reina Letizia en su visita a la sede de Adolfo Domínguez

¿Sabe usted que ya no hay stock? ¿Que después de que la reina Letizia visitase la sede de Adolfo Domínguez con un vestido de la firma todo el mundo fue a buscarlo a la tienda más cercana o especialmente por internet? ¿Que se agotó en pocas horas? ¿Que solo queda disponible en la web la talla 34? ¿Que ya puede presumir de “embajadora” la firma ourensana con tal publicidad efectiva?

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