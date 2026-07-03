Ricardo Vázquez, venezolano con abuelos en Ourense: “Galicia, más que un destino de vacaciones, forma parte de mi identidad”

Ricardo Vázquez es hijo de una emigrante gallega y de un hijo de gallegos nacido en Venezuela. Reside en Caracas junto a sus padres y su hermano menor. Este verano ha viajado de nuevo a Galicia para reencontrarse con la parte de su familia que vive aquí y reconectar con la tierra de sus raíces. Sus abuelos paternos son originarios de Ribadavia y de A Coruña, y sus abuelos maternos de O Carballiño.

Pregunta. ¿Qué es lo que más le ha marcado de este viaje hasta ahora?

Respuesta. Lo que más me ha llamado la atención es el contraste entre cómo veía Galicia de niño y cómo la vivo ahora siendo adulto. Esta es la tercera vez que vengo. La primera fue en el verano de 2011, con el programa de campamentos de la Xunta, y ahí pude conocer mejor la historia de Galicia y visitar varios lugares. Ese mismo año volví en diciembre para pasar las Navidades con mi familia. Esta vez he vuelto porque hacía muchos años que no veía a algunos familiares. Tenía muchas ganas de verlos y reconectar con mis raíces.

P. ¿La Galicia que está viviendo se parece a la que le contaban sus padres?

R. En parte sí y en parte no. En Caracas siempre hemos estado muy unidos a nuestra herencia gallega. En la Hermandad Gallega de Venezuela y en casa vivimos rodeados de la cultura de aquí: la gastronomía, la música, las tradiciones…Además, por parte de mi familia materna siempre ha habido mucha conexión con la danza folclórica gallega. Pero es cierto que mis padres me hablaban sobre todo de una Galicia muy rural. Ahora me encuentro con una tierra más moderna.

P. ¿Qué siente al recorrer los lugares donde crecieron los miembros de su familia?

R. Es una experiencia muy bonita poder caminar por las calles donde crecieron mi madre y sus hermanos. Una de mis tías me enseñó la escuela en la que estudió, en O Carballiño, y fue muy especial imaginar cómo era su vida cuando eran pequeños. También me emociona conocer a personas que los recuerdan de toda la vida. Son momentos que te llenan y de los que nunca me olvidaré.

P. ¿Qué significa para usted venir a Galicia?

R. Representa muchísimo. Galicia, más que un destino de vacaciones, forma parte de mi identidad y de mi historia familiar. Poder visitar la tierra donde mis seres queridos vivieron gran parte de su vida tiene un valor enorme.