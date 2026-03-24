El sector primario y el de transportes de Ourense ven “insuficientes” las medidas del Gobierno

La entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, impulsada por el Gobierno, choca con el rechazo frontal de los sectores a los que va dirigida. Tanto transportistas como agricultores y ganaderos denuncian que la ayuda económica directa llega tarde, está condicionada por la burocracia y no cubre las pérdidas reales acumuladas.

Desde la Asociación do Sector Primario de Galicia, su representante Miguel Gómez, ganadero de Maceda, lamenta que el alza de los combustibles haya coincidido con un momento crítico, el inicio de las campañas de siembra, roturación y forraje. Gómez criticó el diseño de la medida, que obliga a tramitar las ayudas a posteriori, diluyendo el beneficio económico real: “As subidas do combustible, por moito que nos desconten 20 céntimos, non compensan o encarecemento de custes de produción”.

El sector exige que el descuento se aplique de forma directa y automática en el momento de la compra, ya que los trámites administrativos suponen un coste añadido. “Temos que meter ás xestorías de por medio, eso vainos cortar tamén cuartos, temos que presentar as facturas na xestoría e despois aínda mirarán se os descontan ou non, a publicación está moi ben, pero despois trae cola” manifestó el ganadero.

“Simplemente con que o IVA o aplicaran á base, sería máis beneficioso antes que nos apliquen unha tarifa reducida”, señaló José Paz, presidente del Colegio de Agrónomos de Ourense, que también se refirió a la partida de 500 millones de euros del Gobierno para fertilizantes como “pouco a repartir entre toda a agricultura española”.

El malestar es idéntico en el transporte de mercancías por carretera, desde Apetamcor advierten sobre la “letra pequeña” del Real Decreto, ya que la bonificación de 20 céntimos sustituye temporalmente a la ayuda de 4,9 céntimos ya prevista por la ley de impuestos especiales. Esto significa que el apoyo adicional real se queda en apenas 15,1 céntimos por litro. La organización critica además de que no se contempla ninguna compensación retroactiva por las semanas de crisis ya soportadas.