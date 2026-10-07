El temporal deja más de un centenar de incidencias en Galicia, 16 de ellas en Ourense
2.300 LLAMADAS
El temporal de lluvia deja 107 incidencias en Galicia, 16 de ellas en Ourense, y más de 2.300 llamadas al 112 durante el episodio meteorológico.
El temporal que ha golpeado Galicia durante las últimas horas ha dejado 107 incidencias atendidas por el 112, de las que 16 se registraron en la provincia de Ourense. El episodio obligó a activar la alerta naranja por lluvias en diferentes zonas de A Coruña, Lugo y Pontevedra.
Del total de incidencias, 103 se produjeron durante el martes y otras cuatro entre la medianoche y las 7:00 horas de este miércoles. Durante este periodo, el 112 recibió 2.340 llamadas, aunque no todas estaban relacionadas con las condiciones meteorológicas.
Pontevedra fue la provincia más afectada, con 41 incidencias, seguida de A Coruña, con 27; Lugo, con 22; y Ourense, con 16. Por municipios, Foz concentró el mayor número de avisos, con diez, seguido de Santiago de Compostela, con siete, y Vigo, con cinco. A Guarda registró cuatro, mientras que Ponteareas, Pontevedra y Rianxo contabilizaron tres cada uno.
Árboles caídos, desprendimientos e inundaciones
Buena parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con problemas en las carreteras. Se contabilizaron 20 avisos por restos de accidentes u objetos en la calzada, 16 por caída de árboles y ramas y siete por desprendimientos de tierra y piedras.
Además, se registraron cinco balsas de agua, ocho inundaciones en carreteras y siete en viviendas. Los servicios de emergencia realizaron también once intervenciones relacionadas con la prevención de riesgos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESTANCAMIENTO E INCÓGNITAS
Las inversiones clave en Ourense no salieron del cajón en esta legislatura
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 7 de octubre
Lo último
ENCUENTROS EN LA DIÁSPORA
¡Adentro! reúne a mayores hispanohablantes en Alemania para formarse como animadores socioculturales