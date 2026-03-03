Sin víctimas mortales y 62 heridos estos dos meses en las carreteras

La provincia de Ourense registró un hito histórico en materia de seguridad vial al cerrar enero y febrero sin víctimas mortales en sus carreteras, siendo la primera vez que esto ocurre desde que existen registros oficiales. En estos dos meses, hubo 4 heridos graves y 58 leves, convirtiendo a Ourense en una clara excepción en su entorno frente a las cifras de provincias vecinas como Lugo (9 fallecidos), A Coruña (3), Pontevedra (2) y Zamora (1). A nivel nacional, únicamente Álava, Jaén, Segovia y Salamanca logran igualar los datos de Ourense.

Fueron dos meses muy complicados para el tráfico, marcados por constantes alertas meteorológicas, restricciones a la circulación por nieve, cortes viales por manifestaciones y el deterioro del asfalto. Estas cifras consolidan la tendencia positiva de la última década, donde la mortalidad se ha estabilizado en torno a los 10-15 fallecidos anuales, dejando muy atrás el dramático máximo histórico de 112 muertos registrado en 1989.

A pesar de los buenos datos, las autoridades han lanzado un firme llamamiento a la prudencia. Con la inminente mejoría del tiempo, se espera una mayor salida a las carreteras de colectivos vulnerables, como ciclistas y motoristas. A todos los conductores se les pide extremar la cautela, especialmente teniendo en cuenta los daños que el duro invierno ha provocado en el firme de muchos viales.