Sin víctimas mortales y 62 heridos estos dos meses en las carreteras
SEGURIDAD VIAL
La mortalidad en las carreteras se ha estabilizado en torno a los 10-15 fallecidos anuales, dejando muy atrás el dramático máximo histórico de 112 muertos registrado en 1989
La provincia de Ourense registró un hito histórico en materia de seguridad vial al cerrar enero y febrero sin víctimas mortales en sus carreteras, siendo la primera vez que esto ocurre desde que existen registros oficiales. En estos dos meses, hubo 4 heridos graves y 58 leves, convirtiendo a Ourense en una clara excepción en su entorno frente a las cifras de provincias vecinas como Lugo (9 fallecidos), A Coruña (3), Pontevedra (2) y Zamora (1). A nivel nacional, únicamente Álava, Jaén, Segovia y Salamanca logran igualar los datos de Ourense.
Fueron dos meses muy complicados para el tráfico, marcados por constantes alertas meteorológicas, restricciones a la circulación por nieve, cortes viales por manifestaciones y el deterioro del asfalto. Estas cifras consolidan la tendencia positiva de la última década, donde la mortalidad se ha estabilizado en torno a los 10-15 fallecidos anuales, dejando muy atrás el dramático máximo histórico de 112 muertos registrado en 1989.
A pesar de los buenos datos, las autoridades han lanzado un firme llamamiento a la prudencia. Con la inminente mejoría del tiempo, se espera una mayor salida a las carreteras de colectivos vulnerables, como ciclistas y motoristas. A todos los conductores se les pide extremar la cautela, especialmente teniendo en cuenta los daños que el duro invierno ha provocado en el firme de muchos viales.
