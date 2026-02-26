Punxín presenta el proyecto para un polígono industrial

El Ayuntamiento de Punxín solicitó a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas un plan especial para la construcción de un polígono industrial en el municipio. La propuesta contempla habilitar en una primera fase 20.000 metros cuadrados de suelo rústico en la zona de Barbantes, que pasarían a ser industriales tras el correspondiente proceso de expropiación.

El edil de Obras y teniente de alcalde, Eladio Fernández, explicó que la propuesta pasa por crear diez parcelas de 500 metros cuadrados en un área situada entre las carreteras N-120 y N-541, muy próxima al enlace con la A-52 y la AG-53, lo que representa “unha ubicación estratéxica para o desenvolvemento industrial”.

Fernández destacó que “a zona conta xa con servizo enerxético e de agua, polo que os gastos serían menores” y subrayó que “iste nivel de conectividade convirte a Punxín en un enclave moi atractivo” para pequeñas industrias, bodegas o superficies comerciales.

Subrayó que “alomenos media ducia de empresas se interesaron en algún momento por instalarse en Punxín, pero o concello non dispón de terreos” y anunció que solicitará una reunión con la directora xeral de Infraestruturas para avanzar en un proyecto que considera “clave” para dinamizar el municipio, generar empleo y atraer a nuevos residentes.