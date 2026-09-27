FUTURO GARANTIDO
Os pequenos mouros e cristiáns piden paso na Saínza
FUTURO GARANTIDO
A Romaría da Saínza viviu este sábado unha das súas xornadas máis emotivas coa esperada recuperación de “O meu primeiro combate de mouros e cristiáns”. Tras anos sen celebrarse, a novena edición desta recreación infantil volveu cubrir de ilusión o Campo do Castelo, garantindo a necesaria remuda xeracional dunha celebración con case dous séculos de historia.
Sobre o inmenso escenario da batalla, a cativada ocupou os seus postos coa seguridade de quen coñece ao detalle as esixencias do espectáculo. Coa axuda dos capitáns adultos, baixo a guía da narradora e a atenta mirada da veciñanza, os pequenos exércitos movéronse con áxil determinación. O intrépido capitán cristián e o orgulloso rei mouro protagonizaron parlamentos e escaramuzas que poñen o listón ben alto para os adultos.
A tarde continuou coa solemnidade da procesión da Nosa Señora da Mercé dende a Capela da Saínza ata a igrexa de San Xoán. Xa pola noite, a animación musical da orquestra Triunfo serviu de antesala ao momento de maior dramatismo da noite. Pouco antes da medianoite, o exército cristián desfilou cara ao campo de batalla para dar paso á XIX Noite Moura. Baixo a luz da lúa chea, as tropas sarracenas executaron o tradicional asalto á fortaleza, logrando tomar o castelo e deixando o escenario preparado para a loita definitiva. A festa no campo prolongouse coa orquestra América S.L. e o grupo Triunfo.
A Romaría da Saínza afronta este domingo o seu día grande. A programación arranca ás 11,00 horas coa descarga de bombas de palenque, previa á saída da procesión dende a igrexa de Rairiz cara ao Castelo, acompañada pola Escola de Gaitas Municipal. Despois da misa solemne no campo de batalla, ás 12,45 dará comezo o emblemático gran combate, onde o exército cristián loitará por reconquistar a fortaleza tomada polo bando mouro a noite anterior. A xornada completaráse coa música da charanga Los Támega, a homenaxe ás persoas destacadas da romaría e o peche de ouro a cargo da man da París de Noia.
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