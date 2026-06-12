Ourense es la catedral del motor

El Rally de Ourense copa todo el protagonismo deportivo y social con la jornada más esperada, la disputa de la primera etapa de una 59 edición que se presenta especialmente abierta en la lucha por la victoria. Tras la multitudinaria y espectacular ceremonia de salida celebrada en el Parque de San Lázaro, los equipos centran ahora toda su atención en la carretera y en los cronómetros.

La competición comenzará oficialmente esta tarde, cuando a las 18:40 horas tome la salida el primer participante en el tramo de Amoeiro. La etapa estará compuesta por tres especiales cronometradas: Amoeiro, San Amaro-Maside y Ribadavia-Arnoia. Cada una de ellas se recorrerá en dos ocasiones, siendo las segundas pasadas ya de noche, un factor que podría resultar determinante en el desarrollo de la prueba. Los vehículos partirán a las 18:10 horas desde el parque de asistencia de Expourense, una vez completadas las últimas tareas de puesta a punto por parte de los mecánicos.

Entre los principales favoritos figura el líder provisional del Supercampeonato de España, José Antonio “Cohete” Suárez, acompañado por Alberto Iglesias. A bordo de su Skoda Fabia RS Rally2, el piloto asturiano llega a Ourense tras imponerse en las tres pruebas disputadas hasta la fecha. Su objetivo será sumar una cuarta victoria consecutiva y, al mismo tiempo, olvidar el infortunio sufrido el pasado año, cuando una salida de carretera en esta misma etapa le apartó de la carrera.

Sin embargo, la competencia será intensa. Iván Ares y Borja Rozada parten también como claros aspirantes al primer puesto con su Toyota GR Yaris Rally2. El piloto coruñés llega dispuesto a recuperar sensaciones después de un inicio de temporada brillante en asfalto y de un resultado menos satisfactorio en la reciente cita de tierra de Utiel.

Otro de los nombres destacados será el del ourensano Javier Pardo. Copilotado por David de la Puente, regresa al equipo Recalvi y lo hace precisamente con el Skoda Fabia RS Rally2 con el que conquistó la victoria en la pasada edición. Además, esta prueba supondrá su regreso al Supercampeonato de España.

La lista de candidatos incluye también a Diego Ruiloba y Ángel Vela, representantes oficiales de Lancia Corse España. Tras finalizar segundos en Utiel y protagonizar una intensa pugna con Suárez, llegan con ambición al volante de su Lancia Ypsilon HF Rally2. Junto a ellos destacan Sergi Pérez y Axel Coronado, que están completando una sobresaliente temporada con el Toyota GR Yaris Rally2.

La representación gallega contará igualmente con Jorge Cagiao y Javier Martínez, recientemente segundos en el Rally de Pontevedra, en el estreno de su Toyota, así como con Álvaro Muñiz y Néstor Casal.

Tampoco habrá que perder de vista a Pepe López y David Vázquez, integrantes del equipo oficial Hyundai Motor España, una formación con experiencia y éxitos en los principales campeonatos nacionales.

Las copas de promoción Hyundai i20 N y Dacia Sandero Eco Cup volverán a atraer la atención de los aficionados, gracias a la igualdad mecánica entre los participantes.

Además, cerca de medio centenar de pilotos ourensanos tomarán parte en la prueba de casa, reflejando el enorme arraigo del automovilismo en la provincia, todo ello bajo la batuta organizativa de Escudería Ourense.