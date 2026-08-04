Más de 620.000 euros para el Centro do Viño de Ribadavia

Ribadavia contará con un nuevo espacio dedicado a la historia, la cultura y la promoción del vino del Ribeiro. La antigua sede del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeiro se transformará en el futuro Centro do Viño gracias a una inversión de más de 620.000 euros de la Xunta, con la que se rehabilitará el edificio para convertirlo en un punto de referencia para la divulgación del patrimonio vitivinícola.

El Consello da Xunta aprobó ayer la firma del convenio de colaboración con el Concello de Ribadavia para llevar a cabo esta actuación, que forma parte del proyecto piloto Vilas Vivas, incluido en el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030 para revitalizar las zonas históricas de las villas. El convenio contará con la participación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, el Concello de Ribadavia y la Consellería do Medio Rural y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, destacó que la aprobación del convenio supone hacer realidad “un dos proxectos máis estratéxicos para o futuro do noso casco histórico e da capital do Ribeiro”. Fernández aseguró que “non estamos simplemente rehabilitando un inmoble”, sino creando “un novo motor de dinamización económica, comercial, cultural e turística”. Subrayó que “O Centro do Viño será un espazo para poñer en valor a nosa identidade, a historia vitivinícola do Ribeiro e o enorme potencial dos nosos produtos e do noso territorio”.

Cultura del vino

El futuro Centro do Viño nace con la vocación de convertirse en un espacio permanente para la interpretación y difusión de la cultura vitivinícola del Ribeiro. La intención es reforzar el atractivo turístico de la villa, generar nuevas actividades vinculadas al vino y dar mayor visibilidad a los productos agroalimentarios con distintivos de calidad, contribuyendo al mismo tiempo a la dinamización económica del municipio.

La rehabilitación se enmarca en el programa Vilas Vivas, impulsado por la Xunta para revitalizar la zona histórica

Las actuaciones previstas abarcan la rehabilitación arquitectónica del inmueble, con trabajos de acondicionamiento, renovación de carpinterías y dotación de equipamiento, además de acciones específicas para la puesta en marcha y promoción del nuevo espacio.

El proyecto se enmarca en la estrategia de Vilas Vivas, que busca recuperar el casco histórico, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el comercio local.

El programa prevé alcanzar este año los quince locales rehabilitados y abiertos al público y ya ha incorporado otras iniciativas como Domingos Vivos, con actividades culturales, gastronómicas y visitas guiadas para incentivar el comercio y aumentar la afluencia de visitantes.