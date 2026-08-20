Arteficial celebra veinte años de cultura alternativa en Ribadavia

El Festival Arteficial celebrará su vigésima edición los días 4 y 5 de septiembre en Ribadavia con una programación que combinará diversidade de géneros musicales, actividades culturales y propuestas para todos los públicos en distintos espacios singulares de la villa. La cita cumple dos décadas de trayectoria vinculada a la cultura, la sostenibilidad y la música alternativa.

El cartel reunirá artistas gallegos, nacionales e internacionales, con nombres como Basic Partner, desde Francia; Scúru Fitchádu, con integrantes de Portugal, Cabo Verde y Angola; además de San La Muerte Cumbia Club, La Rate Tímide, Su Garrido Pombo, Peitoescuro, Ao, Dj Ferromona, Dj Grima, Sapoconcho Semponcho y Dj BalConde.

La programación arrancará el viernes 4 en el Museo Etnolóxico, con visitas guiadas a la imprenta tradicional El Ribadaviense y el taller de creación musical Son Electrónico. La jornada continuará por la noche con las actuaciones de Grima Dj y Su Garrido Pombo.

El sábado 5, las actividades se trasladarán durante el día al barrio da Madalena y Buxán, donde se celebrarán talleres intergeneracionales, el desfile de cabezudos don Pedro y doña Ana acompañado por el grupo de gaitas Airiños, además del Mercado das Sementes y una amplia programación musical con conciertos y sesiones de DJ. Por la noche, el festival continuará en la iglesia de Santa María da Oliveira, con las actuaciones de Sapoconcho Semponcho y San La Muerte Cumbia Club.