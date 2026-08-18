Ribadavia prepara su gran viaje a la Edad Media con la 37 Festa da Istoria

Ribadavia se prepara para una de sus citas más esperadas del año con la 37 Festa da Istoria, que llenará la localidad de ambiente medieval entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto. Cerca de 500 voluntarios participan en la organización de actividades y ultiman la decoración para trasladar la villa al medievo, con banderas y estandartes engalanando balcones y plazas, en un fin de semana que incluirá desfiles, torneos, música, teatro, mercado medieval y la recreación de la boda judía.

La fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional, comenzará el viernes 28 con la apertura del campamento medieval en el Castelo dos Sarmiento y el mercado con puestos repartidos por la zona histórica. La Iglesia de San Domingos acogerá un concierto de corales y se procederá a la lectura del Bando da Istoria. Las actuaciones de las Pandeireteiras da Istoria en la Madalena y los Tabaleiros da Istoria animarán las calles hasta la representación de “O Malsín” en el Auditorio Rubén García. La jornada terminará a las 23,30 horas con el concierto de Óscar Ibáñez & Tribo y un espectáculo de fuego en la Alameda.

El sábado 29, desde las 10,30 horas estarán abiertos el mercado medieval y el Banco da Alhóndiga, donde los visitantes podrán cambiar su dinero por maravedíes. A las 11,00 horas tendrá lugar el Gran Desfile da Istoria, seguido del pregón a cargo de Teatro da Istoria y el nombramiento de los notables. Durante la jornada, el castillo acogerá tiro con arco, cetrería, teatro y demostraciones de antiguos oficios. También habrá un baile medieval en la Praza Maior y una partida de ajedrez viviente.

La boda judía tendrá lugar a las 14,00 horas en la Igrexa da Oliveira, después del duelo de caballeros en el castillo. Por la tarde se celebrarán una comida medieval, el certamen de vestimenta, la carrera de pipotes y nuevas exhibiciones de cetrería, mientras los Tabaleiros recorrerán las calles. A las 19,00 horas habrá cetrería en A Veronza y, media hora después, el Gran Torneo Medieval. La fiesta finalizará con baile medieval y el concierto de A Roda, a las 23,00 horas en la Alameda.

El domingo 30, el mercado permanecerá abierto de 12,00 a 21,00 horas, acompañado de música y animación. La organización anima a los asistentes a participar en la fiesta con vestimenta de época.