La biblioteca de Ribadavia se llena de lectura y creatividad

La Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia mantiene este verano una intensa programación cultural y de animación a la lectura dirigida especialmente al público infantil, con actividades que se desarrollan tanto en julio como en agosto en colaboración con el campamento de verano Aula de María.

La programación estival arrancó con un cuentacuentos y un obradoiro creativo en el que participaron los niños y niñas del campamento. Además, la biblioteca inauguró la muestra bibliográfica “Vacacións entre páxinas: leva un libro na maleta”, una exposición que reúne una selección de títulos para todas las edades con el objetivo de fomentar la lectura durante las vacaciones y animar a los usuarios a llevar un libro en sus viajes de verano.

La iniciativa “Vacacións entre páxinas" reúne una selección de libros para todas las edades para disfrutar durante el verano

La actividad continuará en agosto con seis nuevas sesiones dirigidas a los participantes del campamento. El 21 de agosto será el turno de los niños y niñas de 8 y 9 años, con unos 30 participantes distribuidos en dos grupos. El 24 de agosto participarán los pequeños de 4 y 5 años, con 20 asistentes en dos grupos, mientras que el 28 de agosto será el turno del grupo de 6 y 7 años, formado por 22 menores en dos tandas.

En estas sesiones, los más pequeños disfrutarán de un cuentacuentos centrado en la igualdad, acompañado de un taller para elaborar marcapáginas. Por su parte, los mayores participarán en la propuesta “Coñecendo a Picasso”, que incluirá un taller de creación de marcapáginas inspirados en la obra del artista malagueño.

La programación estival de la biblioteca también incluyó la presentación del libro “O Miradoiro”, obra galardonada con el Premio Abrente de Textos Teatrais de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT) y una mesa redonda sobre edición y difusión de dramaturgia gallega.