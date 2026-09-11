Carlos Méixome, autor de “Polo Avieiro de dona Emilia”: “A través de dona Emilia recupero unha época na que moitos se verán reflectidos”
PRESENTACIÓN
O historiador Carlos Méixome presenta hoxe ás 19,30 horas no Museo Etnolóxico de Ribadavia “Polo Avieiro de dona Emilia”, un ensaio que mestura memoria persoal, historia e literatura arredor da relación de Emilia Pardo Bazán co Carballiño e O Ribeiro.
Pregunta. Por que este título?
Respuesta. Partín do hidrotopónimo que inventou Emilia Pardo Bazán para o territorio entre o Arenteiro e o Avia, onde sitúa as súas tres grandes novelas, Os Pazos de Ulloa, O Cisne de Vilamorta e A Nai Natureza, e que ela chamaba “o Avieiro”. Dona Emilia viña coa súa familia pasar os veráns aquí, en Banga, Cabanelas, Cea, O Carballiño. E con ese punto central o que fixen foi recuperar a miña memoria, revivir a miña época de mociño, os días de feira, os recordos familiares e unha serie de persoas que tiveron influencia en min.
P. E como xurde a idea?
R. Escribino durante a pandemia. Acababa de sufrir a morte dun fillo nun accidente. Entre iso e que estabamos pechados nas casas, volvín ler as tres grandes obras de dona Emilia, que ambientou nesta zona. Isto levoume a revivir as historias da miña época, deses lugares onde eu medrei, e de varios personaxes de entón.
P. Como o definiría esta obra?
R. É un libro estraño, non é crítica literaria, pero tampouco é un libro de historia habitual, aínda que eu son historiador. É unha especie de “egohistoria”, na que reconstrúo momentos históricos desde a experiencia persoal. A partir da miña propia vida entre os anos 50 e 80 tento reconstruír a de dona Emilia no século XIX nestes mesmos lugares.
P. Que descubrirá o lector?
R. Unha Emilia Pardo Bazán conservadora e aristócrata, pero magnífica escritora. Que tres das súas grandes obras están ligadas a este territorio que a ela lle inspira. E tamén a reconstrución histórica dun momento persoal, de como un neno se converte en adolescente nunha vila entre os anos 60 e 70, cunha serie de persoas que lle acaban influíndo e nos que moitos da miña xeración se verán reflectidos.
P. Que personaxes rememora?
R. Entre outros, o do profesor Aurelio Miras, o do Ernesto Atanasio “O Corcheiro”, o Calviño de Correos, o do señor Pachó, que tiña unha tenda de alimentación, ou de Ángel Pagán, administrador do balneario do Carballiño, que era da familia de dona Emilia.
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