Edición especial de Viña Costeira por el Entroido

Viña Costeira lanza una edición especial de su emblemático vino, para rendir homenaje al Entroido. Así se presenta Viña Costeira Treixadura Amor de Entroido, elaborado con la variedad autóctona por excelencia de O Ribeiro, la Treixadura.

Esta edición rinde homenaje a una de las celebraciones más singulares de Galicia, el Entroido, y refleja “o compromiso da adega coa cultura, a tradición e o talento local”. La etiqueta, diseñada por Iria Prol, aporta una mirada contemporánea a los símbolos del Entroido.

Así, entre los rombos característicos de Viña Costeira, se representan figuras como O Boteiro de Viana, O Felo de Maceda, O Cigarrón de Verín, A Pantalla de Xinzo, O Boteiro de Vilariño y O Peliqueiro de Laza.

Desde la bodega destacan que este vino “convértese nunha ponte entre tradición e modernidade, entre terra, cultura e creatividade. Fresco, expresivo e cheo de carácter, é o compañeiro perfecto dos encontros e celebracións que enchen de vida estas datas, igual que o Entroido enche de cor e alegría as rúas”. Estará disponible por tiempo limitado en hostelería, puntos de venta seleccionados y en la web de la bodega.