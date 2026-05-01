Pazo Tizón luce premios en la LXIII Feira do Viño do Ribeiro

La bodega Pazo Tizón, impulsada por el empresario Pedro Paz, estará presente este fin de semana en la Feira do Viño do Ribeiro, en Ribadavia, donde reforzará su apuesta por la promoción del producto local y el contacto directo con el público de la comarca.

El proyecto, iniciado en el año 2000, se ha consolidado como una de las firmas de referencia del Ribeiro gracias a una trayectoria avalada por numerosos reconocimientos internacionales. Entre ellos destacan los Decanter World Wine Awards, además de premios obtenidos en Alemania, Bélgica y España. A estos se suman distinciones como el Gran Oro en VinEspaña 2026 para su vino blanco Pazo Tizón 2024, el Acio de Prata en los Catas de Galicia 2025 y su participación en ferias internacionales como Prowein 2026, en Düsseldorf, donde reforzó su proyección exterior.

En los últimos años, la bodega ha ampliado su oferta con nuevas líneas de vinos blancos y tintos envejecidos en barrica de roble francés, una apuesta por la excelencia y, al mismo tiempo, accesible a todo el público, manteniendo su presencia en establecimientos de la provincia de Ourense.

Historia

El origen de la bodega se remonta al año 2000, cuando Pedro Paz decidió recuperar los viñedos de su infancia con la compra de un pazo del año 1575 en Moldes, en Boborás, en el límite con O Ribeiro. Este fue el punto de partida del proyecto de un emprendedor que reconoce que “siempre quise volver a mis raíces”.

“Cada copa es un viaje por nuestros viñedos, un encuentro con la historia y un brindis por lo auténtico. Hoy, en la Feria de Ribadavia, compartimos mucho más que vino: compartimos raíces, pasión y el orgullo de una tierra única”, añade Paz.

En su apuesta por la innovación, Pazo Tizón incorporó el pasado año una vendimiadora autopropulsada, novedosa en la D.O., donde la orografía dificulta la mecanización. El equipo incluye un brazo sacudidor de cepas, una despalilladora que elimina hojas y una mesa de selección que clasifica la uva y ahorra pasos en el proceso.