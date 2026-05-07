Ribadavia proyecta una nueva piscina en O Xestal

El pleno del Concello de Ribadavia aprobó este martes el cambio de uso del terreno del polígono deportivo Carballiño-O Xestal para permitir la construcción de una nueva piscina municipal. Esta infraestructura sustituirá a la actual instalación ubicada en A Veronza, inaugurada en 1982 y situada en una zona inundable, lo que impide su ampliación o mejora.

La aprobación supone el primer paso administrativo para hacer realidad un proyecto que, según destacó el gobierno local, es muy demandado por los vecinos, debido al deterioro progresivo de la piscina existente. El alcalde, César Fernández, subrayó en el pleno la importancia de la actuación, señalando que “é moi necesario dotar á vila dunha piscina nova, moderna, cómoda, adaptada ás necesidades actuais e conforme ás normativas vixentes”.

Tras la aprobación, el Concello remitirá la modificación a la Dirección Xeral de Urbanismo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para su validación definitiva y entrada en vigor.

Vilas Vivas

El pleno también dio luz verde a la ordenanza que regula el precio de cesión temporal de los locales efímeros del proyecto Vilas Vivas, impulsado por la Xunta y el Concello con el objetivo de revitalizar el comercio de proximidad en el casco histórico.

En los próximos meses, artesanos y comerciantes podrán acceder al alquiler de estos espacios ubicados en puntos estratégicos del municipio. Actualmente hay cinco locales en funcionamiento y otros tres próximos a adjudicar.